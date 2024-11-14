نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم، العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني الروائي "أحلام عابرة"، ضمن المسابقة الدولية، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"أحلام عابرة

و فيلم "أحلام عابرة" تدور أحداثه حول، "سامي" صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، يبحث عن حمامته الزاجلة، وينطلق في رحلة عبر فلسطين، مقتنعًا بأن الطائر قد عاد إلى صاحبه الأصلي، يلتقي خلال رحلته عبر الخط الأخضر الفاصل بين فلسطين وإسرائيل يلتقي بفلسطينيين آخرين يتشارك الجميع الحكايات.

و انطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من تأليف وإخراج رشيد مشهراوى، وبطولة عادل أبو عياش، واميليا ماسو وأشرف برهوم.

و يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.