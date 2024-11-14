نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشيد مشهراوي يتحدث لـ "دوت الخليج الفني" عن فيلمه الفلسطيني أحلام عابرة فيلم افتتاح القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج رشيد مشهراوي عن فيلمه " أحلام عابرة" الذي عرض خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أمس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني قائلًا:"مبسوط بتواجدي خلال المهرجان، ومبسوط بالافلام والندوات واختيار فيلمي لعرضه في فيلم الافتتاح هذا كثير مهم بالنسبة لي كسينمائي وفي مساحه للأفلام الفلسطينية للعرض هذا مهم".

صعوبات الفيلم

وعن الصعوبات التي واجهها في الكواليس:' تصوير الفيلم الروائي في فلسطين دايما صعب، لأن احنا بنصور من غير تصاريح وبنستني دايما نشوف هيسمحولنا ولالا ودائما يكون لدينا خطط كثيرة.

رشيد مشهراوي: عندنا حلول لكل شيء

تابع قائلًا: "تصوير الفيلم جزء منه كان في القدس القديمة، مخيمات، حيفا، ودايما كان صعب التنقلات لكننا دايما عندنا حلول لكل شيء كفلسطينيين".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات.

يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور.