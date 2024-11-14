نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش.. طه دسوقي يعلن إنتهاء تصوير الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان طه دسوقي، منذ قليل، الإنتهاء من تصوير الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر منصة "شاهد"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،ونشر "دسوقي" مجموعة من الصور التي جمعته بأبطال وصناع المسلسل أثناء تصوير العمل، وعلق عليهم قائلًا:" الحمدلله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت.. استنونا على شاهد قريب جدًا".

منشور طه دسوقي



أبطال مسلسل "موضوع عائلي 2"



ضم مسلسل موضوع عائلي 2، من بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي، تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي 2"



ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول الشيف إبراهيم الذي يجسد دوره ماجد الكدواني ويعاني من فقدان للذاكرة، فيما تعيش معه ابنته سارة التي تلعب دورها رنا رئيس وذلك بعد سنوات طويلة من إقامتها بالخارج، ويعيش الكدواني قصة حب مع مريم التي قدمت دورها نور اللبنانية وانتهت الأحداث بزواجهما وإنجاب طفلة.