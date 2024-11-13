انت الأن تتابع خبر «هيخليك زي الحصان» ؟؟.. اشرب كوب حليب مع ملعقة قرنفل قبل النوم وشوف النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيرًا من الأفراد يحبون المذاق اللذيذ للقرنفل فضلًا عن الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها لمن يتناوله، فمنذ قرون عديدة وهو يستخدم كعلاج ذو فعالية عالية لمختلف الأمراض المزمنة نظرًا لاحتوائه على مركبات كيميائية تقوي المناعة، وهذا ما أكدت عليه الأبحاث والدراسات في هذه الآونة، وقد انتشرت وصفة مميزة تجمع لين الحليب الذي يمنحنا الصحة والقوة مع القرنفل ذو الخصائص العلاجية والتي لها فعالية في تحسين الصحة العامة للجسم.

طريقة تحضير الحليب بالقرنفل

مشروب الحليب بالقرنفل من أفضل المشروبات التي تمنح الشعور بالراحة والدفء قبل النوم وبالتالي الاستمتاع بنوم هادئ وطعم لذيذ وفوائد صحية عديدة، ويمكن تحضيره بالطريقة التالية.

المكونات:

2 ملعقة من القرنفل المطحون.

½ لتر حليب.

طريقة التحضير:

في وعاء على النار يُوضع القرنفل لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ثم وضع كمية الحليب، والتقليب المستمر حتى ذوبان القرنفل تمامًا.

يترك الخليط على النار لبضع ثواني، ثم رفعه وتناوله وهو ساخن.

كنوز تناول القرنفل مع الحليب