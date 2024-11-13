تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل السفر إلى ليبيا استعدادًا لخوض ودية النصر الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض ودية النصر الليبي.

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك قبل السفر إلى ليبيا

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال بالنادي قيادة هذه الفقرة، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل السفر إلى ليبيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.