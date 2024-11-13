محمد صلاح: آرني سلوت شخص مباشر للغاية .. وأكره هذه الفكرة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تحدث النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن علاقته بمدرب فريقه، آرني سلوت، مشيراً إلى أن الهدف خلال الموسم الحالي، هو المنافسة على كل الألقاب.

وفي تصريحات لقناة ناديه، قال النجم المصري: “آرني سلوت شخص مباشر للغاية، إنه واضح جداً، إما أسود أو أبيض، وهذا يجعل الأمور سهلة للغاية، لذا يمكنه أن يخبرك بالتعليمات بطريقة لطيفة، وكأنه لا يحتاج إلى وضعها في كأس وتقديمها لك، إنه يقولها مباشرة”.

وأضاف: “أعمل بجد كل يوم من أجل الفوز بكل شيء، أكره فكرة أن ليفربول أضعف الآن. فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين”.

وتابع: “في كل مركز، ستجد لاعب أو 2 من بين أفضل 3 في العالم بهذا المركز. لذلك، لماذا لا نفوز بالبطولات؟”.

وأتم بهذا الشأن: “هذا النادي يقاتل دائماً من أجل الفوز بكل شيء”.