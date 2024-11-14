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أحمد جودة - القاهرة - تواصل القوات الروسية تعزيز نفوذها في مناطق متعددة بشرق أوكرانيا، وبالأخص في مقاطعة دونيتسك ضمن إقليم دونباس، حيث تصدر وزارة الدفاع الروسية إعلانات شبه يومية عن سيطرة قواتها على بلدات وقرى جديدة في المنطقة، مما يجعلها تقترب تدريجيًا من حدود مقاطعة دنيبرو.

القوات الروسية تسيطرعلى بلدة جديدة بالقرب من كوراخوفي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن سيطرة الجيش على بلدة جديدة بالقرب من كوراخوفي في مقاطعة دونيتسك، مؤكدة بذلك تقدم قواتها في عمق الدفاعات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الجيش الروسي حرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات من قوات مجموعة المركز واصلت التوغل في عمق دفاعات العدو، ونجحت في تحرير بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

عاجل- القوات الروسية تبسط سيطرتها على قرية بالقرب من كوراخوفي في منطقة دونيتسك

القوات الروسية تسيطر على ألوية المشاة الأوكرانية

كما استهدفت القوات الروسية ألوية المشاة الأوكرانية في عدة مناطق ضمن الجمهورية، مما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية لنحو 485 جنديًا، إضافة إلى 5 مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن قواتها استطاعت السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، موضحة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة كروغلياكيفكا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، حيث تواصل تكثيف ضغوطها على القوات الأوكرانية، وكذلك على بلدة سيليدوف في دونيتسك.