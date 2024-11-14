نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل عراقية مسلحة تشن ثلاث هجمات بالمسيرات على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم الخميس، أنها نفذت ثلاث هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مواقع في شمال إسرائيل. ولم تفصح الفصائل عن تفاصيل المناطق التي استهدفتها بهذه الهجمات، لكنها وصفت أحدها بأنه هجوم على "هدف حيوي".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعات فجر وصباح الخميس أن سلاح الجو اعترض طائرتين مسيرتين انطلقتا من الشرق عبر الأجواء السورية. كما أشار إلى تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات بعد رصد تسلل طائرة مسيرة أخرى. ولم ترد تقارير إسرائيلية عن وقوع إصابات أو أضرار بعد هذه الهجمات.

وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد المواجهات الإقليمية، حيث سبق للفصائل العراقية المسلحة أن شنت هجمات مشابهة خلال الأشهر الماضية، مؤكدةً أنها تأتي في إطار دعمها لحزب الله وحماس في مواجهتهما ضد إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل هذه الفصائل الموالية لإيران تنفيذ هجمات تستهدف القوات الأميركية المتمركزة في سوريا، خاصة في المناطق القريبة من الحدود مع العراق، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويساهم في تصاعد التوترات الإقليمية.