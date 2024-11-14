نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يختار تولسي غابارد مديرة للاستخبارات الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، النائبة السابقة في الكونغرس والمرشحة الرئاسية، تولسي غابارد، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية. في بيان رسمي، قال ترامب إن غابارد "تحظى بدعم واسع في كلا الحزبين" بعد أن كانت مرشحة ديمقراطية للرئاسة، لكنها أصبحت الآن جمهورية فخورة. وأضاف أن غابارد ستجلب "الروح الجريئة" التي ميزت مسيرتها المهنية إلى مجتمع الاستخبارات الأميركي، مشيرًا إلى أنها ستدافع عن الحقوق الدستورية وتحقق السلام من خلال القوة.

تُعتبر غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني الأميركي لأكثر من عقدين وشاركت في مهام عسكرية في العراق والكويت، شخصية غير تقليدية لشغل هذا المنصب. فرغم أنها لم تعمل بشكل مباشر في مجال الاستخبارات قبل هذا الترشيح، إلا أنها كانت عضوًا في لجان مجلس النواب، بما في ذلك لجنة الأمن الداخلي لمدة عامين.

غابارد، التي اشتهرت بتصريحاتها المثيرة للجدل والمواقف المستقلة عن الحزب الديمقراطي، تميزت خلال حملتها الانتخابية الأخيرة بمواقفها المناهضة للحروب وتحديها للسياسات الحزبية التقليدية. ويُتوقع أن يتعامل منصبها الجديد مع قضايا الأمن القومي والاستخبارات، وسط تطورات إقليمية معقدة مثل الصراع في الشرق الأوسط.

ترامب يراهن على أن غابارد ستتمكن من قيادة جهود الاستخبارات الأميركية بكفاءة، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تعزيز القوة الأميركية بينما تحمي الحقوق الدستورية. ورغم أنها ليست من خلفية استخباراتية تقليدية، إلا أن ترامب يثق في قدرتها على النجاح في هذا الدور الحيوي.