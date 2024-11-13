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أحمد جودة - القاهرة - توفي اللاعب محمد شوقي مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال المشاركة في مباراة مركز شباب القزازين منذ قليل بالجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني ب.

وفاة مدافع كفر الشيخ خلال مباراة القزازين بالقسم الثاني

وشهدت الدقيقة 55 سقوط الاعب على الأرض عقب تعرضت لحالة بلع لسانه.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف التي شهدت وفاته بداخلها قبل الوصول إلى مستشفى الزرقا.

وانضم محمد شوقي لصفوف كفر الشيخ قدام من نادي سبورتنج كاسل بدوري القسم الثالث.