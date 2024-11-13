ليفربول يبدأ مفاوضات ضم عمر مرموش

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول بدأ التحرك لضم النجم المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المفاوضات الرسمية بدأت بين ليفربول وآينتراخت فرانكفورت من أجل عمر مرموش.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن فرانكفورت سوف يطلب 50 إلى 60 مليون يورو للموافقة على رحيل المهاجم المصري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مرموش برغب بالفعل بالانتقال إلى الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر، أن مرموش يمتلك عقداً مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027.

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