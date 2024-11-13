انت الأن تتابع خبر هتعملي 30 لتر في غمضة عين.. طريقة استخراج زيت جوز الهند في المنزل بكميات و بأداة واحدة وبدون مجهود.. وفري فلوس العطاره لحاجه تانيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تحمل فوائد صحية وتجميلية لا حصر لها، سواء للبشرة أو الشعر أو حتى الطهي، ومع ارتفاع أسعاره في المتاجر، أصبح بإمكانك الآن تحضير كميات كبيرة منه بكل سهولة في منزلك وبأداة واحدة فقط، دون الحاجة إلى شراءه من العطارة مرة أخرى، إليك طريقة بسيطة وسريعة لتحضير زيت جوز الهند في المنزل لتتمتعي بفوائده من دون مجهود يُذكر.

الطريقة البسيطة لاستخراج زيت جوز الهند بأداة واحدة فقط

يمكنك استخراج زيت جوز الهند باستخدام الخلاط الكهربائي الذي يعد الأداة الرئيسية في هذه الطريقة، قومي بتقطيع كمية من لب جوز الهند الطازج وضعيها في الخلاط، ثم أضيفي كمية قليلة من الماء لتسهيل الخلط، اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة، ثم صفي الخليط بقطعة قماش قطنية أو شاش لاستخراج الزيت الطبيعي، هذه الطريقة ستضمن لكِ كمية جيدة من الزيت النقي بدون مواد كيميائية أو إضافات.

تخزين الزيت واستخداماته المتعددة

بعد استخراج الزيت، قومي بتخزينه في وعاء زجاجي محكم الغلق للحفاظ على جودته ونقائه، يمكنك استخدام زيت جوز الهند المحضر في المنزل لأغراض عديدة؛ فهو مثالي لترطيب البشرة والشعر، كما يُعتبر خيارًا ممتازًا في الطهي بفضل نكهته الرائعة وفوائده الغذائية، بهذه الطريقة البسيطة، لن تحتاجي إلى شراء زيت جوز الهند من جديد، حيث يمكنك تحضير كمية تكفيك لفترات طويلة.

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