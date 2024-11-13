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أحمد جودة - القاهرة - يعاني ريال مدريد هذه الفترة من أزمة الإصابات التي ضربت الخط الخلفي فجاءه، ولم تقف الأزمه هنا، بسبب تهديد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي بمغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل

وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، ان اللاعب التركي يشعر أردا جولر بعدم الراحة من عدم مشاركته الذي في موسمه الثاني مع ريال مدريد.

وأضاف أن اللاعب غير مرضي من حالته هذا الموسم، حيث لم يظهر إلا نادرا مع فريقه، وهو مستاء جدا من وضعه في النادي الملكي.

وأردف أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، غير مقتنع بجولر كلاعب،رغم المستوى الذي ظهر به مؤخرًا مع منتخب بلاده.

وأكد البرنامج الإسباني أن أنشيلوتي يرى أن جولر ليس لديه لياقه ولا شخصيه كافيه.

وإنه ي "الشيرنجيتو" أن جولر يرغب في خروجه على سبيل الإعارة في الشتاء، ويعد الانتقال إلى فنربخشة أحد الخيارات المتاحة أمامه.