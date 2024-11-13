نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس تحركات الأهلي لعودة القناص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس طرح اسم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للعودة إلى النادي الأهلي مجددًا.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن محمد شريف تواجد في القاهرة الأيام الثلاثة القاهرة وغادر فجر اليوم الأربعاء.

وتابع كريم رمزي: محمد شريف لديه رغبة في العودة لمصر خلال شهر يناير ولديه القدرة على إنهاء ملفه وتخليص نفسه من نادي الخليح سواء بالتراضي أو بالتنازل عن بعض مستحقاته.

وأضاف كريم رمزي: الأولوية لـ محمد شريف هي عودته للنادي الأهلي، والنادي يُرحب، والأهلي كان يريد شريف سابقًا لكن لم تسر الأمور بشكل جيد حيث كان يتبقى له موسم ونصف في عقده.

وأكمل رمزي: قبل الموسم الحالي تحدث أحد مسئولي الأهلي مع شريف عن عودته وتم تأجيل الأمر إلى يناير لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، وكانت محادثات شفهية فقط دون أي عروض رسمية.

وواصل كريم رمزي: الأهلي حاليًا يضع محمد شريف ضمن خياراته رغم طلب كولر مهاجم أجنبي، حيث ترى لجنة التخطيط عدم ضرورة وجود مهاجم أجنبي في ظل وجود وسام أبو علي، حيث ترى اللجنة أن النادي بحاجة لمهاجم بجوار وسام فقط ليعوضه حال غيابه.

واختتم كريم رمزي: كولر لا يُمانع وجود محمد شريف، والأولوية بالنسبة له وجود مهاجم أجنبي، لكن حال عدم وجود مهاجم أجنبي، فإنه لا يُمانع عودة مهاجم الفريق السابق.