الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024، وشهدت القائمة حضور النادي الأهلي ممثلًا للكرة العربية والإفريقية إلى جانب نخبة من الأندية العالمية.

موعد الحفل والمنافسة

سيُقام حفل توزيع الجوائز في 27 ديسمبر 2024 بدولة الإمارات، حيث ستتنافس 12 ناديًا على اللقب المرموق.

الأهلي ينافس على جائزة أفضل ناد في العالم

شملت الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد في العالم كلا من:

الأهلي (مصر)

العين (الإمارات)

أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيكو مينيرو (البرازيل)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

بوتافوجو (البرازيل)

إنتر ميلان (إيطاليا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

أولمبياكوس (اليونان)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

ريال مدريد (إسبانيا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

شهدت الترشيحات غياب أندية عملاقة بحجم يوفنتوس، بايرن ميونيخ، أرسنال، وليفربول، مما أضاف عنصر المفاجأة والإثارة إلى المنافسة. يُذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد تُوج بالجائزة في عام 2023.

أفضل ناد في الشرق الأوسط

إلى جانب الترشح لجائزة أفضل نادٍ عالمي، ينافس الأهلي أيضًا على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط، حيث يتواجه مع: