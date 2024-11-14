رئيس نادي باتشوكا المكسيكي: الأهلي يمتلك لاعبين مميزين.. ومواجهته ستكون صعبة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن إمكانية مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال خلال الفترة المقبلة.

رئيس نادي باتشوكا المكسيكي يكشف عن رأيه في مواجهة الأهلي

وأكد مارتينيز في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" سعيد للغاية بسبب تمثيل فريقه دولة المكسيك في بطولة الإنتركونتيننتال ".

وأضاف مارتينيز:" المباراة الأولى لفريق باتشوكا المكسيكي، ستكون صعبة للغاية، أمام بطل أمريكا الجنوبية، ومبارياتنا معهم دائما تكون قوية".

واستكمل:" فريق باتشوكا استغل فترة التوقف الدولي، حتى يستعد بشكل كبير لخوض بطولة الإنتركونتيننتال ".

وأوضح:" باتشوكا من المقرر أن يسافر إلى قطر مبكرًا من أجل التأقلم مع الأجواء والظروف المناخية في دولة قطر".

وعن إمكانية مواجهة الأهلي، أشار مارتينيز: "الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين وجماهير عريضة، وأي مواجهة مع الفريق الأحمر ستكون قوية للغاية".

ثم اختتم:" فريق باتشوكا يمر بمرحلة صعبة بعد فشله في التأهل إلى الدور المقبل من الدوري المكسيكي، وكأس الإنتركونتنتال هي أنسب فرصة لكي نعود من جديد إلى الطريق الصحيح".