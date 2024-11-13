انت الأن تتابع خبر هتخلي جوزك ميشوفش غيرك ابدأ .. حطي زيت الزيتون على الموز واخلطيهم واستخدميهم علي هذا المكان من جسمك كل ليلة وهترجعي شباب أحسن من الأول .. كنز بمليون جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من منا كسيدة أو فتاة لا تحب أن تكون بذو مظهر شبابي جميل خالي من مشاكل في البشرة او الشعر، لذا يتزايد البحث عن طريقة طبيعية تكون مجربة وفعالة في حل مشاكل البشرة وتساهم في معالجة إسمرار تحت العينين أو التجاعيد التي تظهر مع مرور العمل وحل مشاكل الشعر سواء من تقصف او تساقط، وفي السطور التالية سنوضح طريقة طبيعية بإستخدام كل من زيت الزيتون والموز والتي تساهم في التخلص من تصبغات البشرة والحصول على بشرة أكثر نضارة وجمالا عن غيرها، وفي السطور التالية سنوضح تفاصيل هذه الوصفة، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون للبشرة

تساهم هذه الوصفة الطبيعية في تفتيح البشرة والحصول على بشرة خالية من التصبغات والتجاعيد

وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية لنجاح الوصفة:

موزة مهروسة.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من خل التفاح.

عدد 1 علبة من الزبادي.

كمية من زيت الزيتون.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة من ماء الورد.

كيفية تجهيز خليط زيت الزيتون والموز للبشرة

يلزم أن تقوم بإتباع الخطوات التالية على الترتيب لضمان نجاح هذه الوصفة الطبيعية: