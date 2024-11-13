نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي يعلن إصابة لاعبه قبل مواجهة أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المنتخب السعودي عن فقدانه لخدمات قائده سلمان الفرج، قبل مباراة أستراليا المنتظرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأسترالي بمدينة ملبورن صباح غدٍ الخميس في قمة الجولة الخامسة من الدور الحاسم بالتصفيات.

وأعلن المنتخب السعودي في بيانًا رسميًا عصر اليوم الأربعاء أن الفرج لم يستمر خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة أستراليا، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وأشار أن لاعبه مهند الشنقيطي أجري أشعة الرنين المغناطيسي، لاعب الفريق، وكشفت عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

وأنهى المنتخب السعودي استعداداته لمباراة أستراليا، صباح اليوم.

وينتظر المنتخب السعودي للتأكد من غياب الفرج عن المباراة، وبذلك سينضم إلى قائمة من الغائبين تضم سالم الدوسري، وعبد الإله المالكي، وعبد الإله العمري، والشنقيطي للإصابة، ومحمد كنو للإيقاف.

والجدير بالذكر ان الفرج كان غائبا. عن المنتخب السعودي طوال الفترة الماضية بسبب أزمته الشهيرة ضد المدرب السابق روبرتو مانشيني، بينما أعاده الفرنسي هيرفي رينارد في معسكره الأول من ولايته الثانية.