نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات بالأسماء.. تعرف على القائمة المنتظرة لمجدي عبدالغني في انتخابات اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الساعات الأخيرة بعد الأنباء، التي كشفت عن قائمة مجدي عبدالغني المنتظرة، والتي ستخوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

جاءت القائمة كالتالي:

مجدي عبد الغني رئيس

أحمد دياب نائب رئيس

إبراهيم الكفراوي

إسماعيل يوسف

هاني العتال

محمد أبو الوفا

اللواء صفي الدين بسيوني

سيد عيسى

مصطفى الشامي

سماح عمار

الاحتياطي

حسن خلف الله

تامر بجاتو

ولكن، علم "دوت الخليج الرياضي" أن هناك أكثر من اسم يُحيطه الغموض حتى الآن ولم يتم تأكد ترشحهم على رأسهم إبراهيم الكفرواي، الذي خاض انتخابات السباحة ولكن تم استبعاده.

بالإضافة إلى كابتن سيد عيسى المشرف العام على الكرة بنادي السكة الحديد مودرن، والذي أكد أنه لم ينضم لأي قائمة حتى الآن، وكذلك الكابتن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لم يستقر على خوض الانتخابات حتى الآن.

وتبقى هذه الأسماء حتى الآن، مجرد تسريبات من بعض الأسماء المقربة من كابتن مجدي عبد الغني، في انتظار الكشف القائمة خلال الأيام المقبلة.