تكريم رئيس تحرير صحيفة نبض الإمارات الأستاذ محمد عبدالمجيد “سفير المسؤولية المجتمعية لجودة الحياة”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - في أجواء احتفالية مميزة، شهدت دبي تكريم الأستاذ محمد عبدالمجيد علي رئيس تحرير صحيفة نبض الإمارات ومؤسس صحيفة نبض الإمارات الإلكترونية، من قبل سعادة السفير المستشار طارق آل سيف، رئيس مركز الطارق للتأهيل والتوحد، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في المجال الاعلامي والتطوعي ودوره الريادي في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة.

وجاء التكريم خلال فعاليات مبادرة “غذائي علاجي”، التي تسعى إلى رفع الوعي بأهمية التغذية الصحية كركيزة لتحسين نوعية الحياة. وشهد الحدث مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة سالم النار الشحي والدكتور أحمد طقش، بالإضافة إلى نخبة من الداعمين والمهتمين بالمبادرات المجتمعية.

وخلال الحفل، مُنح الأستاذ محمد عبدالمجيد لقب “سفير المسؤولية المجتمعية لجودة الحياة” من بلدية دبي، اعترافًا بجهوده المستمرة في توظيف الثقافة والوعي لتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب رئيس التحرير عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن العمل المجتمعي هو مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق رفاهية المجتمع والارتقاء به.

يُذكر أن مبادرة “غذائي علاجي” تواصل تقديم خدماتها المجتمعية لجميع الفئات، بهدف نشر الوعي الصحي وتشجيع أنماط حياة متوازنة، بما يتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى تحقيق جودة حياة استثنائية لسكانها.