نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم السبت 30-11-2024: برودة شديدة وشبورة مائية وأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، طقسًا باردًا على أغلب أنحاء البلاد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يزيد الإحساس بالصقيع خاصة في ساعات الصباح الأولى.

كما تترافق الأجواء مع انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس صباح اليوم

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية:

تنتشر الشبورة المائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا، مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا، مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق. تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 13 درجة مئوية صباحًا، مع نشاط في الرياح يزيد الإحساس بالبرودة.

صباحًا، مع نشاط في الرياح يزيد الإحساس بالبرودة. نصائح للمواطنين: يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة في ظل النشاط الملحوظ للرياح.

توقعات الظواهر الجوية اليوم

الشبورة المائية: تنتشر بشكل كثيف في الصباح الباكر.

تنتشر بشكل كثيف في الصباح الباكر. أمطار خفيفة: متوقعة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة.

متوقعة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة. الطقس يميل للبرودة منتصف النهار على القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أشارت الأرصاد إلى استمرار موجة البرودة مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة:

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء يوم الاثنين، يستمر حتى الأربعاء.

يوم الاثنين، يستمر حتى الأربعاء. فرص سقوط أمطار خفيفة تستمر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

يُفضل متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري لتجنب أي اضطرابات جوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم