نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر شادية تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شادية تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حل أول أمس الخميس 28 نوفمبر، ذكرى وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن.

شادية

معلومات عن شادية

ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين، كان والدها المهندس أحمد كمال أحد المهمين من مهندسي الزراعة والري ومشرفًا على الأراضي الخاصة الملكية وذلك في بدايات القرن العشرين، وكان يستدعي وجوده في قلب العاصمة المصرية القاهرة وعلى بعد خطوات من قصر عابدين، لها أخت غير شقيقة من أمها تدعى عفاف عملت ممثلة لكنها لم تستمر طويلًا.

مشوار شادية الفني

بدأت شادية مشوارها الفني على يد المخرج أحمد بدر خان الذي كان يبحث عن وجوها جديدة، وتقدمت شادية للاختبار وقدمت الغناء والتمثيل مما لفت أنظار الجميع في استديو مصر، وحصلت شادية على دور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، ثم رشحها بدر خان للمخرج حلمي رفلة، الذي اختارها لدور البطولة أمام محمد فوزي في فيلم «العقل في إجازة»، وهو أول فيلم من إنتاج فوزي وأول إخراج لرفلة".