الدوري الإسباني (15): إسبانيول يلاقي سيلتافيغو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب برشلونة مع لاس بالماس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وديبورتيفو ألافيس مع ليجانيس الساعة 18:15، وإسبانيول مع سيلتافيغو الساعة 20:30، وبلد الوليد مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:00.

أمس، فاز ريال مايوركا على فالنسيا 2-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 34 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 30 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 29 نقطة، فياريال بـ 25 نقطة، وريال مايوركا بـ 24 نقطة.