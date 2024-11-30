الدوري الألماني (12): قمة نارية بين دورتموند وبايرن ميونيخ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ست مباريات في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب فيردربريمن مع شتوتغارت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ويونيون برلين مع باير ليفركوزن، وأوجسبورغ مع بوخوم، ولايبزيج مع فولفسبورغ، ويلعب بوروسيا دورتموند مع بايرن ميونيخ الساعة 20:30.

أمس، فاز سانت باولي على هولشتاين كيل 3-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 29 نقطة، يليه آينتراخت فرانكفورت بـ 23 نقطة، لايبزيج بـ 21 نقطة، باير ليفركوزن بـ 20 نقطة، وبوروسيا دورتموند بـ 19 نقطة.