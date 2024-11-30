الدوري الاسكتلندي (14): سيلتك يستقبل روس كاونتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلعب اليوم، السبت، سيلتك مع روس كاونتي، وكيلمارنوك مع دندي، ودندي يونايتد مع سانت ميرين، وماذرويل مع هيبرنيان، وتنطلق جميع المباريات الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة بلقاء سانت جونستون مع جلاسكو رينجرز، وهارتس مع أبردين، الساعة 18:00 أيضاً.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 34 نقطة، يليه أبردين بـ 32 نقطة، جلاسكو رينجرز بـ 23 نقطة، دندي يونايتد بـ 20 نقطة، وماذرويل بـ 19 نقطة.