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الدوري المغربي (12): الجيش الملكي في ضيافة شباب السوالم

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي شباب السوالم مع الجيش الملكي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمكناسي مع شباب المحمدية الساعة 20:00، والمغرب التطواني مع الفتح الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)
الاتحاد التوركي × اتحاد طنجة 3-1
الوداد × أولمبيك آسفي 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 26 نقطة
2- الوداد: 19 نقطة
3- المغرب الفاسي: 19 نقطة
4- الاتحاد التوركي: 18 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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