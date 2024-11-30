نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (12): الجيش الملكي في ضيافة شباب السوالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي شباب السوالم مع الجيش الملكي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمكناسي مع شباب المحمدية الساعة 20:00، والمغرب التطواني مع الفتح الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
الاتحاد التوركي × اتحاد طنجة 3-1
الوداد × أولمبيك آسفي 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 26 نقطة
2- الوداد: 19 نقطة
3- المغرب الفاسي: 19 نقطة
4- الاتحاد التوركي: 18 نقطة