نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس النصر الليبي: أشكر الزمالك على تلبيه الدعوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تلبيه الدعوة بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري.



وقال عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك محمد أبو العلا: "أشكر نادي الزمالك على تلبية الدعوى بالحضور لخوض المباراة".

وتابع: "الزمالك صاحب شعبية كبيرة، وأصرينا على تواجد شيكابالا".

وأضاف: "سنجدد التوأمة بين الزمالك والنصر الليبي، ونتمنى أن تخرج المباراة بصورة جيدة بين نادي الزمالك الكبير ونادي النصر".



وأردف: "أتمنى حضور جماهيري كبير لمباراة اعتزال خالد حسين، نادي الزمالك يتمتع بجماهيرية عريضة في ليبيا ".



وشدد: "الترتيبات على أعلى مستوى من أجل استقبال الزمالك بالشكل الأمثل".

وواصل: "شيكابالا أحد رموز نادي الزمالك وأصرينا على تواجده مع الزمالك في بعثة ليبيا".

وأكمل: "شيكابالا نطلق عليه في ليبيا اللاعب الذي لا يتقدم في العمر، شيكابالا له جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ويمثل الروح بالنسبة للزمالك".

واستطرد: "كان هناك توأمة سابقة مع الزمالك، وسيتم تجديدها بشكل مختلف، وسيكون هناك تعاون بشأن قطاع الناشئين بين الناديين".



واختتم عبد الرحمن زيد رئيس نادي النصر الليبي، حديثه قائلًا: "سيكون هناك مفاجأت عديدة في مباراة الزمالك والنصر الليبي".