انت الأن تتابع خبر "عشبة ترد الروح".. نــبات طبيعي يزيد الطاقة والتركيز كالتنين وتحارب القلق وتروق المزاج 180 درجة.. "هترجعك لسن الــ 20 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -عشبة الماتشا، المعروفة باسم “شاي الماتشا” هي نوع من أنواع الشاي الأخضر الياباني المطحون بدقة وتعود زراعة واستهلاك الماتشا لقرون في اليابان، حيث يُعتبر شربه طقسًا ثقافيًا وصحيًا فيشتهر شاي الماتشا بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مما يجعله مشروبًا محبوبًا لمن يسعى للحصول على فوائد صحية وجمالية طبيعية.

كيفية زراعة وتحضير شاي الماتشا

تزرع الماتشا في الظل لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل الحصاد، حيث تساعد هذه الطريقة في زيادة مستوى الكلوروفيل والأحماض الأمينية في أوراق الشاي بعد حصاد الأوراق، تجفف وتطحن باستخدام أحجار خاصة لتحويلها إلى مسحوق ناعم يُعرف بالماتشا وعند تحضيرها، تُخلط بكمية من الماء الساخن وتُخفق حتى تتكون رغوة على السطح.

فوائد شاي الماتشا للصحة

1. غني بمضادات الأكسدة

تحتوي الماتشا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وتحديدًا الكاتيكين، الذي يساعد في مكافحة الشوارد الحرة في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان كما تعزز مضادات الأكسدة من مرونة الجلد وتحارب علامات الشيخوخة.

2. يعزز من الطاقة واليقظة

يحتوي شاي الماتشا على مادة الكافيين لكن بتركيز أقل من القهوة، كما تحتوي على مركب إل-ثيانين الذي يُحسن من التركيز ويقلل من التوتر، مما يمنح الطاقة بدون حدوث توتر عصبي و يعرف شرب الماتشا بقدرته على تحسين اليقظة والاسترخاء في الوقت ذاته.

3. دعم الجهاز المناعي

تحتوي الماتشا على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، السيلينيوم، الكروم، الزنك، والمغنيسيوم فهذه العناصر تدعم الجهاز المناعي وتساعد في محاربة العدوى.

4. تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون

تُظهر الدراسات أن الماتشا تزيد من معدل الأيض، مما يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وقد وُجد أيضًا أن الماتشا تُحسن من قدرة الجسم على حرق الدهون خلال التمارين الرياضية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لمن يسعى لخسارة الوزن.

5. تحسين وظائف الدماغ

بفضل احتوائها على مركب إل-ثيانين، تحسن الماتشا من نشاط الدماغ وتزيد من التركيز. إضافةً إلى ذلك، فإن محتواها من مضادات الأكسدة يحافظ على صحة خلايا الدماغ ويقلل من مخاطر التدهور العصبي مع التقدم في العمر.

كيفية إدراج الماتشا في النظام الغذائي

يمكن استخدام مسحوق الماتشا بطرق مختلفة لزيادة الاستفادة من فوائده، مثل: