العالم اليوم - مسعفون: غارات إسرائيلية تقتل 46 شخصا في غزة و33 في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - قال مسعفون إن 46 شخصا على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم 11 في منطقة إنسانية أعلنتها إسرائيل.

وفي لبنان، قصفت طائرات حربية الضاحية الجنوبية لبيروت وقتلت 33 شخصا في مناطق أخرى من البلاد الثلاثاء.

ويأتي القصف الأخير في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة إنها لن تخفض دعمها العسكري لإسرائيل بعد انقضاء مهلة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى بعض التقدم على الرغم من قول جماعات إغاثة دولية إن إسرائيل فشلت في تلبية المطالب الأميركية.

وفي لبنان، هزت انفجارات كبيرة الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد فترة وجيزة من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء 11 منزلا هناك.

ولم ترد أنباء فورية عن الضحايا، وفقا للأسوشيتد برس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع لإنتاج الأسلحة، دون تقديم أدلة.

وأسفرت غارة إسرائيلية أخرى على مبنى سكني شرق بيروت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في وسط لبنان أسفرت عن مقتل 15 شخصا، بينهم 8 نساء و4 أطفال، وإصابة 12 آخرين على الأقل.

وجاءت الغارة دون سابق إنذار، وقالت وسائل إعلام رسمية إن المبنى كان يؤوي عائلات نازحة.

وقالت جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، إن "أعمالا تذكر بأخطر الجرائم الدولية" تُرتكب في غزة.

وأضافت: "القسوة اليومية التي نشهدها في غزة تبدو بلا حدود"، مشيرة إلى التطورات الأخيرة في بيت حانون.