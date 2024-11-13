نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: شعرت باليُتم بعد وفاة نور الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان محمد التاجي عن علاقته الوثيقة بالفنان الراحل نور الشريف، الذي تبناه فنيًا وسانده في مسيرته، مشيرًا إلى أنه كان له دور كبير في دعم جيل كامل من الفنانين، بما فيهم هو شخصيًا.

وقال محمد التاجي خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "أصبحت يتيمًا بعد وفاة النجم الكبير نور الشريف، لأنه كان الأب الروحي لنا، تعلمنا منه الكثير، وكان دائمًا يساعدنا في مسيرتنا الفنية.

محمد التاجي يكشف علاقته مع نور الشريف

وأضاف: "نور الشريف كان دائمًا يقدم لنا نصائح، مثلما حدث في فيلم "عفريت النهار"، عندما قلت إيفيه لم يعجبه، فكلمني على انفراد ونصحني أن أقدمه بشكل معين، وبالفعل كانت نصيحته صحيحة ونجح المشهد".

وتطرق التاجي إلى أول تعاون فني جمعه بنور الشريف، وهو مسلسل "أديب"، موضحًا أن التعاون استمر في عدة أعمال أخرى، آخرها فيلم "آخر الرجال المحترمين".

محمد التاجي: نور الشريف قالي علي مشهد بتاعي هيكون من كلاسيكيات السينما المصرية

وفيما يخص مشهد وفاته في فيلم "المطارد"، تحدث التاجي عن صعوبة تصويره، حيث أكد أن المخرج سمير سيف طلب منه أن يخلع ملابسه في المشهد، ما جعله يشعر بالتردد بسبب مظهره، وقال: “كنت قلقًا لأنني كنت أشعر أن شكلي لن يكون جيدًا، لكن عندما تم تصوير المشهد، نجح وأصبح من أقوى مشاهد الفيلم”.

وأضاف: “نور الشريف قال لي بعد ذلك: هذا المشهد سيكون من كلاسيكيات السينما المصرية".