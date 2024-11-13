إنتعاشة فنية لـ ميرنا نور الدين.. تعرف على أبرز الأعمال التي تنتظر عرضها (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - إنتعاشة فنية لـ ميرنا نور الدين..تعرف على أبرز الأعمال التي تنتظرها (تقرير)

تعيش الفنانة ميرنا نور الدين حالة من الإنتعاشة الفنية في هذه الفترة والتي تتنوع ما بين أعمال درامية وأعمال سينمائية، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في التقرير الآتي أبرز الأعمال المنتظرة للفنانة ميرنا نور نور الدين.

ميرنا نور الدين



1 مسلسل فهد البطل

تشارك ميرنا نور الدين في بطولة مسلسل "فهد البطل" أمام الفنان أحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.



أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

2 مسلسل تليجراف

كما تشارك ميرنا نور في السباق الرمضاني المقبل أيضًا بمسلسل "تليجراف" من بطولة الفنان أحمد فهمي وعدد آخر من نجوم الفن المصري، وهو مسلسل إجتماعي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل تليجراف

والمسلسل يضم عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، أحمد الشامي، إدوارد، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، بسنت أبو باشا، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



3 فيلم في عز الضهر

وعلى هامش الأعمال السينمائية للفنانة ميرنا نور الدين، فـ قد إنتهت من تصوير فيلم جاء بعنوان "في عز الضهر" من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان العالي مينا مسعود.