حسن خلف الله يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق السابق، موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

أكد حسن خلف الله في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أنه بالفعل يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة في الدورة القادمة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بينه وبين بعض الأسماء، لكنه لم يستقر على حسم الموقف.

كما أكد حسن، أن يوم الأربعاء القادم سيشهد القرار النهائي له سواء بخوض انتخابات اتحاد الكرة على قائمة كابتن مجدي عبدالغني، أو عدم الدخول في الانتخابات.

يذكر، أن حسن خلف الله يمتلك خبرات كثيرة سواء في المجال الإعلامي والصحفي أو خبراته في المجال الإداري بعدما قاد نادي دسوق، تؤهله إلى أن يكون متواجد في انتخابات اتحاد الكرة، وسيكون إضافة قوية في المجال الإداري أو الإعلامي، والذي يفتقره اتحاد الكرة.