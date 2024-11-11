انت الأن تتابع خبر الشمال X الوكرة.. جدول مباريات اليوم الاثنين الموافق 2024/11/11 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر جدول مباريات اليوم محركات البحث اليوم من قبل العديد من محبي وعشاق الساحره المستديره اليوم الاثنين الموافق 2024/11/11، فقد تقام اليوم العديد من المباريات المهمة فى مختلف المسابقات حول العالم،وقد يتصدرها مباراة الشمال ضد الوكرة فى كأس قطر، فضلا عن مواجهة وادي دجلة ضد الزمالك فى الدوري المصري للسيدات

جدول مباريات اليوم

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم من قبل العديد من محبي عالم الرياضة حول معرفة جدول مباريات اليوم الاثنين الموافق 2024/11/11، فقد جاءت امواعيد على النحو التالي..

مواعيد مباريات كأس قطر والقنوات الناقلة

مباراة الخور X الغرافة – في تمام الساعه 4:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1

مباراة الشمال X الوكرة – في تمام الساعه 4:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1.

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

وبعد ان قد رصدنا لكم جدول مباريات اليوم، فسنرصد لكم مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة

فقد جاءت المواعيد على النحو التالي..

مباراة بروكسي X أبو قير للأسمدة – في تمام الساعه 2:30 ظهرا

مباراة لافيينا اف سي X السكة الحديد – في تمام الساعه 2:30 ظهرا

مباراة طنطا‏ X كهرباء الإسماعيلية – في تمام الساعه 2:30 ظهرا

مباراة وادي دجلة X الترسانة – في تمام الساعه 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport

المقاولون العرب X بلدية المحلة – في تمام الساعه 5 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات والقنوات الناقلة

وبعد ان قد رصدنا لكم جدول مباريات اليوم، فسنرصد لكم مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات والقنوات الناقلة

فقد جاءت المواعيد على النحو التالي..