رئيسة القومي للطفولة والامومة و محافظ القاهرة يشهدان عددًا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، عدة فعاليات للأطفال، بعدد من المدارس بمنطقة الأسمرات، فى إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، ان المجلس قام بتنفيذ عدة انشطة خلال اليوم شملت مبادرة "دوى"، وتضمنت تنفيذ عدد من دوائر الحكي مع الأطفال بمدرسة تحيا مصر (1) الإعدادية بالأسمرات ، وكذا أنشطة للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل ( مبادرة بكرة بينا ) للتوعية بحقوق الطفل، إضافة إلى أنشطة خاصة بمبادرة الإنترنت الآمن للتوعية بمخاطر الإنترنت وكيفية تعامل الأطفال مع تلك المخاطر ومواجهة التهديدات التى قد يتعرضون لها.

وأضافت "السنباطى"، أن الأنشطة شملت أيضا تنفيذ قافلة طبية للعيون بالتعاون مع نادى روتارى الرحاب للكشف على عيون الأطفال بالمدارس وصرف نظارات طبية للحالات التي تستدعى ذلك، حيث قامت القافلة بالكشف على 104 طفل ، تم صرف ٣٣ نظارة ، فيما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء تدخلات جراحية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وتثقيفية لطلاب مدرسة تحيا مصر (5) الإبتدائية بالتعاون مع جمعية تكاتف للتنمية.

وأكدت "السنباطى"، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يولى أهتماماً كبيراً بدعم الأطفال بكافة أنحاء الجمهورية ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد الطفولة وخاصة بالمناطق الأولى بالرعاية، موجهة الشكر للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على دعمه ومشاركته اليوم بالانشطة المنفذة بالأسمرات، مشيرة الى أن تلك بداية لتعاون مستمر مع المحافظة من أجل رفع الوعى بحقوق الطفل وتنمية مهاراته والمشاركة مع كافة الجهات الشريكة بهدف تقديم رعاية صحية للأطفال.

ومن جانبه اشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالأنشطة المنفذة بالأسمرات وبجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة في دعم وحماية الطفل المصرى مثنيًا على ما وجده من سعادة للأطفال خلال تفاعلهم بالأنشطة المنفذة التثقيفية والتوعية، مطالباً بتكرار تنفيذ مثل تلك الأنشطة بالعديد من المناطق الأخرى بالمحافظة بما يساهم في رفع الوعى لدى الأطفال بحقوقهم وإعداد أجيال مستقبلية متميزة.

وقدم أطفال مدرستى تحيا مصر (1) الإعدادية ومدرسة تحيا مصر (5) الابتدائية عدة عروض فنية وغنائية خلال الإحتفالية التي أقيمت على هامش تلك الأنشطة التي نفذها المجلس.

حضر الاحتفالات الدكتورة ميراى نسيم عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة ورئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، والدكتور نور أسامة عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومن محافظة القاهرة الدكتور أشرف منصور – نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس حى الأسمرات والاستاذة / سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية التعليم بالقاهرة، كما شارك وفدًا من نادى روتاري ضم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الاسبق، وعددا من نادي روتاري الرحاب كما شاركت جمعية تكاتف بفريق لتنفيذ الأنشطة الترفيهية.