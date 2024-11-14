لقاءات توعية للمرأة وورش للأطفال ضمن أنشطة الثقافة بالعريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - شهدت مواقع فرع ثقافة شمال سيناء مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

واستضاف قصر ثقافة العريش طلاب معهد العريش الابتدائي الجديد، تضمنت الزيارة مجموعة من الورش منها رسم وقراءة حرة، وورشة حكي، إلى جانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بهدف اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب والرواد في مجالات متعددة. كما أقيمت ورشة للفنون التشكيلية لشرح استخدام ألوان الجواش.

وفي إطار الفعاليات الثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، استضاف بيت ثقافة المساعيد أعضاء جمعية حقوق المرأة السيناوية بحي المساعيد، بحضور د. بهاء الدين بدر بدوي، مدير مشروع حماية السلاحف البحرية، وذلك لاستكمال فعاليات مبادرة حماية السلاحف البحرية بالعريش بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

تخلل الزيارة ندوة تثقيفية وعرض مرئي عن حياة السلاحف وطرق حمايتها، واختتمت بمسابقة تشجيعية للحضور حول المعلومات التي تم عرضها، أعدتها سلوى برعي، مسئول النشاط.

كما تضمنت أنشطة فرع ثقافة شمال سيناء، بإدارة أشرف المشرحاني، محاضرة عقدها قصر ثقافة الشيخ زويد بعنوان "الإسلام دين التسامح" تناول بها الشيخ محمود فرحات من وزارة الأوقاف، سماحة الإسلام وسلوك الرسول الكريم مع غير المسلمين، مؤكدا ضرورة الالتزام بتعاليم الإسلام السمحة.