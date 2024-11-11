نابولي وإنتر ميلان يتقاسمان نقاط القمة

نابولي وإنتر ميلان يتقاسمان نقاط القمةعزز فريق نابولي صدارته للدوري الايطالي لكرة القدم، بتعادله مع انتر ميلان بهدف لمثله، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ12 للمسابقة.

سجل سكوت ماكتوميناي هدف نابولي في الدقيقة 23، وعادل هاكان تشالهان أوغلو النتيجة للإنتر في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة إهدار تشالهان أوغلو ضربة جزاء في الدقيقة 74، مفوتا على إنتر ميلان فرصة تحقيق الفوز واعتلاء الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده للنقطة 26 في الصدارة، كما رفع انتر ميلان رصيده للنقطة 25 في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثاني وفيورنتينا صاحب المركز الثالث ولهم نفس الرصيد (25 نقطة).

وفي باقي مباريات الجولة، تغلب أتلانتا على أودينيزي بنتيجة (2 -1)، وفاز فيورنتينا على هيلاس فيرونا بنتيجة (3 -1)، فيما خسر روما أمام بولونيا بنتيجة (2 -3)، وتخطى لاتسيو مضيفه مونزا بهدف نظيف .