طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - حقق هاشم إبراهيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، إنجازاً دولياً متميزاً بحصوله على جائزة أفضل مشروع مقدم في المجال الثقافي خلال منتدى صناع الإعلام بروسيا، الذي أقيم في مدينة كالينينغراد .

وقد نجح هاشم في تقديم مشروع متكامل لتطوير سياسات وأنظمة الإعلام الخاصة بجامعة سان بطرسبرغ، مع التركيز بشكل خاص على ملف علوم الفضاء، والذي نال استحسان لجنة التحكيم الدولية.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، "نفخر بهذا الإنجاز المتميز الذي حققه الطالب هاشم أحد أبناء جامعة حلوان على المستوى الدولي. هذا النجاح يؤكد قدرة شبابنا على المنافسة عالمياً وتقديم أفكار مبتكرة في مجال الإعلام والثقافة. نحن في الجامعة نؤمن بأهمية دعم الشباب المبدع والموهوب وتوفير الفرص المناسبة لهم للابتكار والإبداع."

وقد تميز المنتدى هذا العام بمشاركة دولية واسعة، حيث ضم 1500 مشارك، من بينهم 150 مشاركاً أجنبياً، وكان هاشم إبراهيم الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية في هذا الحدث العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى صناع الإعلام يُعد من أهم المنصات الشبابية الإعلامية في روسيا، حيث يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين من مختلف دول العالم.