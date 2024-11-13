عروض فلكلورية لفرقة أسوان في انطلاق مهرجان طيبة للفنون التلقائية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان انطلاق فعاليات مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل في نسخته الثامنة، التي تستقبل عروضها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال فرع ثقافة أسوان، وتقام بكل من مسرح فوزي فوزي وقصر ثقافة الرديسية حتى منتصف نوفمبر الحالي.

تفاصيل الافتتاح

حضر الافتتاح أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة أسوان، د. هنا مكرم رئيس المهرجان، د. حسين المسلم عميد المسرح بالكويت وضيف شرف المهرجان، عبد القادر عبد الله القنصل العام للسودان، يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، والعديد من القيادات التنفيذية، واستهلت الفعاليات بتفقد معرض للفنون التشكيلية لفناني أسوان والعرب المشاركين بالمهرجان.

فرقة أسوان للفنون الشعبية

وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، التابعة لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة عماد فتحي، مجموعة من الفقرات الاستعراضية النوبية منها "التاتا، الكف، النجرشاد، السوق، السبوع، الفرح النوبي".

وفي الختام قدم الفنان عمرو حمزة عرض مسرح عرائس على أغنانى محمد منير "بكار، يونس، حارة الساقيين".

تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان

وتضم الدورة الثامنة من المهرجان هذا العام نخبة من كبار الفنانين العرب، من مسرحيين وتشكيليين ومبدعين في مجالات شتى، من سلطنة عمان، تونس، الكويت، الأردن، العراق، السودان، ومصر، وتشهد عروضا مسرحية وأنشطة ومعارض تشكيلية، ومجموعة من الورش التي يشارك فيها طلاب المدارس بالمحافظة، وتهدف لاكتشاف المواهب الفنية والمسرحية بالمدارس، وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على ممارسة الفنون من خلال مسابقات في الفنون التشكيلية، إلى جانب مسابقات مسرحية.