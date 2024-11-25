القاهرة - محمد ابراهيم - عمرو وهبة وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة

برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة "dmc" يستضيف يوم الإثنين المقبل الفنان عمرو وهبة وزوجته سلمى، سيجريان حديثًا خاصًا عن حياتهما الفنية والشخصية.

الفنان عمرو وهبة وزوجته سلمى مع صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس



مواعيد برنامج صاحبة السعادة



برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس يعرض على قناة "dmc" مرتين أسبوعيًا، يومي الإثنين والثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً، حيث يستضيف البرنامج مجموعة من النجوم والفنانين في لقاءات شيقة تتناول حياتهم المهنية والشخصية، وتتناول مواضيع متنوعة من الفن إلى الحياة الأسرية.



آخر أعمال الفنان عمرو وهبة

من ناحية أخرى يشارك الفنان عمرو وهبة في هذه الآونة في مسلسل "رقم سري"، والذي إنطلق عرضه عبر شاشة قنوات دي ام سي خلال الفترة الماضية، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية.



أحداث مسلسل رقم سري

جدير بالذكر إن مسلسل "رقم سري" تدور أحداثه حول "ندى عشماوي"، المديرة الشابة لبنك، التي يتم العثور على جثتها في مكان عملها. تتولى الشرطة التحقيق بقيادة الضابط "حسين محمود"، حيث تتشابك الاتهامات مع أفراد من العمل والعائلة، يكشف التحقيق عن مخطط لسرقة أموال المودعين باستخدام منظومة البنك الإلكترونية، ما يفتح المجال لمزيد من المفاجآت خلال تطور القضية.