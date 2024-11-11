الرياضة

محمد صلاح: زد لديه ضربة جزاء ضد الأهلي.. وعمر جابر يستحق الطرد أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "معظم قائمة أبو ريدة وجوه جديدة وأتمنى نجاحه في اصلاح الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "زد كان أفضل من الأهلي رغم خسارته في المباراة، كما أنه يستحق ركلة جزاء".

واختتم حديثه قائلًا: "عمر جابر يستحق الطرد في مباراة الزمالك وسموحة الماضية، والفريق يعاني على مستوى الدفاع هذا الموسم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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