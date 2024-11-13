نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يفاجئ يوسف أيمن بقرار جديد بشأن مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي من رحيل النجم القطري يوسف أيمن مدافع المارد الأحمر.

مارسيل كولر يحسم موقف يوسف أيمن من الرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر لم يطلب إطلاقا رحيل يوسف أيمن عن النادي الأهلي بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ".

وتابع:" مارسيل كولر يعلم أننا لازلنا في بداية الموسم، وأنه يتوقع أن يتحسن مستوى يوسف أيمن خلال المباريات المقبلة ".

واختتم كريم رمزي:" كولر لا يفكر في رحيل يوسف أيمن في الوقت الحالي، ومن الوارد أن يعتمد عليه بشكل أكبر في المباريات المقبلة، على الرغم من عدم اقتناعه بأداءه حتى هذه اللحظة"