جروسي يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - يصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأربعاء، إلى إيران؛ لإجراء مباحثات مفصلية، غداة تحذيره من أن "هوامش المناورة بدأت تتقلص" بشأن برنامج طهران النووي.

ويزور مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، طهران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل، وبعد يومين من تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".

وقال جروسي، يوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو، إن على السلطات الإيرانية "أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترًا وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".

وأضاف: "طهران تسمح للوكالة بالقيام بعمليات تفتيش، لكن نحتاج إلى المزيد نظرًا إلى حجم وعمق ومدى طموح برنامج إيران.. علينا إيجاد وسائل لمنح الوكالة رؤية".

تتّهم إسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه طهران التي بدورها تتهم تل أبيب بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وتبادلت إسرائيل وإيران خلال الأشهر الماضية ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان.

وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران وإسرائيل في حرب مباشرة بعد أعوام من العمليات الخفية وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.