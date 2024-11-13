مايا دياب توجه رسالة مؤثرة فى عيد ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة مؤثرة بالتزامن باحتفالها بعيد ميلادها الذى يوافق ١٢ نوفمبر.

‏وكتبت مايا دياب من خلال حسابها الرسمي على موقعX ، قائلة: “كل سنة بيوم عيد ميلادي بيخلق أمل انه تكون السنة الجديدة أفضل من اللي قبلها وبدعي ينعم بلدي ولو بالقليل من السلام بس للأسف هالسنة هي الأسوأ واليوم هو من أقسى الأيام علينا ، وطني وحبيبي وكل حياتي تحت الدمار فلن أكون بخير”..

وأختتمت مايا دياب، معلقة: “بشكر كل شخص فكّر فيي وبعتلي اجمل الكلام، وخصوصا الفانز اللي غمروني بحبهم وكلامهم ، انتوا اللي بتخلوا كل يوم من ايامي حب وحياة”.