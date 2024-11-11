نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا يقسو على بورتو برباعية في الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت القمة البرتغالية، بين بنفيكا وبورتو، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري ساجريس ليجا.

وحقق بنفيكا فوزا كبيرا على نظيره بورتو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب دا لوز معقل النسور.

ملخص مواجهة بنفيكا وبورتو في الدوري البرتغالي

افتتح بنفيكا أولى أهداف اللقاء عن طريق الإسباني المتألق ألفارو فرنانديز ظهير أيسر الفريق، بعد تمريرة من زميله توماس أراخو في الدقيقة 30.

ثم عادل بورتو النتيجة عن طريق مهاجمه الإسباني سامو أموروديون في الدقيقة 40، بعد صناعة متقنة من زميله فرانسيسكوا مورا.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأسطورة الأرجنتينة أنخيل دي ماريا ثاني أهدف بنفيكا في الدقيقة 56، بعد صناعة مميزة من زميله فردريك أورسنيس.

وفي الدقيقة 61، أحرز الأرجنتيني نوهان بيريز مدافع بورتو الهدف الثالث لبنفيكا بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 82، أضاف الأرجنتيني دي ماريا ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بنفيكا إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد بورتو عند النقطة 27 في المركز الثاني.