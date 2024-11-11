نيابة عن رئيس الجمهورية.. مصطفى مدبولى يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في أعمال قمة المناخ "كوب 29"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، ترافقه، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُتوجهًا إلى العاصمة الأذربيجانية "باكو"؛ ليُشارِك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث سيشارك الدكتور مصطفى مدبولي في الشق رفيع المستوى للمؤتمر على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن البرنامج المُحدد للكلمات العامة التي سيُلقيها قادة العالم ورؤساء الحكومات الذين سيحضرون قمة المناخ "كوب29".

ووفقًا لجدول أعماله في القمة، سيُشارك رئيس الوزراء عددًا من قادة ورؤساء الحكومات في موائد مستديرة حول موضوعات مختلفة متعلقة بالعمل المناخي مثل التخفيف والتكيف وتمويل المناخ.