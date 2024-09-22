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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هاني رمزي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهمية حضور الجماهير في احتفالات البطولات، مؤكدًا أن الاحتفال بدونهم لا يكون له طعم.

هاني رمزي يعلق على احتفال الأهلي بتسلم درع الدوري مع الجماهير

وفي تصريحات له عبر "راديو أون سبورت إف إم"، أوضح رمزي أن النادي رفض تسليم درع الدوري للأهلي في فندق أو أي مكان آخر، لأن الاحتفال مع الجماهير هو الأكثر تأثيرًا.

وأشاد رمزي بقرار رابطة الأندية والشركة المتحدة بالاحتفال في استاد القاهرة، حيث كانت الأجواء مميزة للغاية وسط عائلات اللاعبين.

وأشار أيضًا إلى أن أغلى لحظة في مسيرته كانت الفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري.

ويُذكر أن الأهلي احتفل مؤخرًا بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه في استاد القاهرة، بعد تحقيقه الفوز على جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل إلى دور المجموعات بفوز ساحق في مجموع المباراتين.