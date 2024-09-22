العالم اليوم - هل نجحت البنوك المركزية في التعامل مع أزمة التضخم؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - المرشح الجمهوري للرئاسة أشار إلى أن قرار يوم الأربعاء الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بشكل غير عادي "كان مؤشراً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة سيئة للغاية".

داخل جدران بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ينظر إلى آفاق الاقتصاد الأميركي بشكل مختلف تماماً، فحتى مع إشارة البنك إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة ــ وبسرعة ــ أصدر جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حكما إيجابيا بشكل لافت للنظر بشأن صحة الاقتصاد الأميركي.

وقال باول للصحافيين "الاقتصاد الأميركي في وضع جيد وقرارنا اليوم مصمم للحفاظ عليه هناك"، موضحاً أن التحرك الهبوطي كان "إعادة ضبط" بعد أن ظلت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 23 عاماً لأكثر من عام، وليس تحركا مذعورا لدعم الطلب.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تواجه البنوك المركزية الأوروبية خلفية اقتصادية أقل انتعاشاً إلى حد كبير. ولكنها شرعت أيضاً في دورات تخفيف خاصة بها؛ فقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، في حين خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة الشهر الماضي وأشار يوم الخميس إلى أنه قد يخفضها مرة أخرى هذا العام. والأمل ليس فقط في القضاء على التضخم، بل وأيضاً في تحقيق النصر دون أن تنزلق الاقتصادات إلى الركود.

وبحسب تحليل لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن الوضع الحالي يبرز لأن دورات خفض أسعار الفائدة في العقود الأخيرة ــ على سبيل المثال في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أو أثناء الأزمة المالية في عام 2007 فصاعدا ــ كانت تميل إلى الارتباط بفترات ركود اقتصادي حاد.

قبل عامين، ومع بدء ارتفاع الأسعار في أعقاب الصدمة الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا، كانت هناك تحذيرات شديدة من أن التضخم قد يخرج عن نطاق السيطرة أو يفسح المجال لركود اقتصادي عميق. ولكن في الوقت نفسه، لم يكن هذا هو الحال.

وفي حين تظل الاضطرابات الجيوسياسية الجديدة تشكل تهديداً مستمراً، فإن محافظي البنوك المركزية يسمحون لأنفسهم الآن بتنفس الصعداء.

ونقلت الصحيفة عن جينز لارسن من مجموعة أوراسيا في هذا السياق، قوله: "لقد مررنا بدورة تشديد عالمية عدوانية للغاية دون أن تتحرك العجلات.. أعتقد بأن البنوك المركزية قد سعرت الأمور بشكل جيد إلى حد ما. وسوف تهنئ نفسها بقوة".

المناورة الأكثر نجاحاً

وتضيف الصحفية: ربما كانت المناورة الأكثر نجاحاً التي قام بها الفيدرالي الأميركي للسيطرة على التضخم في منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد آلان غرينسبان.

في ذلك الوقت، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 6 بالمئة في حوالي عام، قبل أن يخففها تدريجيا دون دفع الاقتصاد إلى الركود، كما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

لكن صناع السياسات كانوا في ذلك الوقت يواجهون ضغوط أسعار أقل حدة بكثير من تلك التي واجهت باول وغيره من محافظي البنوك المركزية بعد الجائحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية. فقد تجاوز التضخم في الاقتصادات المتقدمة 7 بالمئة في عام 2022 بينما اقترب من 10 بالمئة في الأسواق الناشئة.

مع ارتفاع أسعار الفائدة الرسمية في العام 2022، كان البنك الدولي من بين المؤسسات التي حذرت من خطر الركود العالمي. ويُظهِر تحليل أجرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أنه من بين 42 دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الخمسينيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ومنطقة اليورو واليابان، فإن الدورات المرتبطة بالركود تفوق الدورات غير المرتبطة به بنسبة اثنين إلى واحد.

ولكن بدلاً من ذلك، ساعدت الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي على تجاوز دورة رفع أسعار الفائدة المتزامنة بشكل جيد على نحو غير متوقع، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام.

دورة تخفيف مختلفة

ويقول كبير خبراء الاقتصاد العالمي في مورغان ستانلي، سيث كاربنتر، والذي أمضى خمسة عشر عاماً في بنك الاحتياطي الفيدرالي: "هذه دورة تخفيف مختلفة تماماً عن أغلب الدورات الأخرى. فمعظم دورات التخفيف الأخرى تحدث بسبب الركود".

ويشهد الاقتصاد الأميركي توسعا بوتيرة قوية، حيث قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا هذا الأسبوع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى نحو 3 بالمئة في الربع الثالث.

وفقدت سوق العمل في الولايات المتحدة بعض الزخم مع انهيار التضخم من ذروة بلغت حوالي 7 بالمئة في العام 2022 إلى 2.5 بالمئة، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ويقول خبراء الاقتصاد إن الطلب على العمال تباطأ على الهامش مع ارتفاع معدل البطالة، لكن الكثير من هذه الزيادة كان مدفوعًا بارتفاع العرض من الهجرة المتزايدة.

وقال باول يوم الأربعاء: "لا أرى أي شيء في الاقتصاد في الوقت الحالي يشير إلى أن احتمالات التباطؤ مرتفعة". وبناءً على ذلك، تم طرح قرار سن خفض كبير بنصف نقطة مئوية - وهو انفصال عن التحركات التقليدية بربع نقطة مئوية - كمحاولة لحماية سوق العمل القوية، وليس محاولة لمنع حدوث تباطؤ خطير.

وأضاف باول للصحافيين: "هناك اعتقاد بأن الوقت المناسب لدعم سوق العمل هو عندما يكون قويا وليس عندما تبدأ في رؤية عمليات تسريح العمال".

ونقلت الصحيفة عن بن ماي من أوكسفورد إيكونوميكس، تأكيداته على أن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أرسل إشارة إلى أن البنوك المركزية الكبرى تعود إلى "العمل كالمعتاد"، مع التركيز بشكل أكبر على توقعات النمو وأقل على دراسة قراءات التضخم. وأضاف: "هذا يدعم توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بشكل ثابت ومستمر من الآن فصاعدًا".

ماذا عن أوروبا؟

وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، فإن أوروبا في حالة اقتصادية أكثر شحوباً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الثاني ــ وهو ثلث وتيرة النمو في أميركا.

ولكن بعد ارتفاع غير متوقع هذا الربيع، أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وهو ما يخفف بعض الضغوط على نمو دخل الأسر.

ويشير محافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض من 10.6 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى 2.2 بالمئة الآن. وأضاف: "لقد نجحنا في خفضه في غضون 18 شهرًا فقط وتمكنا من تحقيق هبوط سلس في الاقتصاد".

ويقول استراتيجي البنك المركزي الأوروبي في بنك دانسك، بيت هاينز كريستيانسن، إن حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار غير مسبوق قدره 450 نقطة أساس في غضون 14 شهرًا من منتصف عام 2022 دون دفع الاقتصاد إلى الهاوية أمر لافت للنظر. "قبل عامين، كان معظم خبراء الاقتصاد ليقولوا إن مثل هذه الزيادة الدرامية من شأنها أن تؤدي إلى ركود عميق".

حتى العضو الأكثر تشددا في هيئة اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي تخلى عن موقفه. فقد أيد محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، العضو الوحيد الذي صوت ضد الخفض الأول لأسعار الفائدة في يونيو، قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في سبتمبر، وقال لصحيفة فاينانشال تايمز بعد الاجتماع إنه يرى إمكانية لمزيد من التخفيضات بنحو 100 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2025.

ووفق الصحيفة، فإن أكبر نقطة ضعف تواجهها أوروبا تتمثل في ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي يجعلها عُرضة بشدة لتقلبات الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يظل البنك المركزي حذراً في تقديم إرشادات حازمة بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، على النقيض من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر استعداداً للاستجابة.

وتضيف: إن الرأي المتفق عليه بين خبراء الاقتصاد هو أنه في حالة عدم حدوث مفاجآت، فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ربع سنة.

بنك إنكتلرا

بينما بنك إنجلترا، بقيادة المحافظ أندرو بيلي، يخفف أسعار الفائدة بحذر أكثر من نظرائه، حيث نفذ تخفيضًا واحدًا فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في أغسطس، بعد عام من عدم التغيير - أقل من التحركات الهبوطية حتى الآن من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك كندا، والبنك الوطني السويسري.

قرر بنك إنكلترا الإبقاء على سياسته مستقرة هذا الشهر، مما يعكس استمرار القلق بشأن التضخم المستمر في قطاع الخدمات ونمو الأجور القوي.

وقد اتخذ البنك المركزي خطوة مبدئية نحو تقديم التوجيه بشأن توقعات أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التخفيضات "التدريجية" في تكاليف الاقتراض أصبحت الآن مطروحة على الطاولة إذا لم يتعرض الاقتصاد لصدمات غير متوقعة.

وفي حين تتأمل البنوك المركزية إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة، فإن السؤال الرئيسي الذي يواجهها هو أين يقع ما يسمى المستوى "المحايد" لأسعار الفائدة - وهو معدل نظري ليس مرهقًا للاقتصاد، ولكنه لا يحفزه أيضًا.

كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قدروا منذ فترة طويلة المعدل المحايد بنحو 2.5 في المائة أو أقل، ولكن حتى قبل ظهور الوباء لم يكن لديهم ثقة كبيرة في تلك التقديرات.

رهانات صناع السياسات

ويراهن صناع السياسات الآن على أن سعر الفائدة المحايد قد ارتفع في مواجهة مجموعة من العوامل بما في ذلك أعباء الديون المرتفعة وضغوط سلسلة التوريد. وقال باول يوم الأربعاء إن سعر الفائدة المحايد "ربما كان أعلى بشكل ملحوظ" في أعقاب الوباء.

وعلى نحو مماثل، كانت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، تزعم منذ أشهر أن السعر المحايد في اتجاه تصاعدي بعد انخفاضه لعدة عقود.

وفي مارس، قالت إن الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية الرقمية والدفاع، فضلاً عن الانتكاسات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية "قد يكون لها تأثير إيجابي مستمر على سعر الفائدة الطبيعي". وهذا يشير إلى أن المجال قد يكون أقل لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالماضي.

ومع ذلك، فإن قرارهم ببدء دورة التخفيف دون وجود علامات واضحة على الركود جعل رسم المسار إلى الأمام أمرا صعبا، في حين يكافح محافظو البنوك المركزية لقياس مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة.

ويقول الخبير الاستراتيجي العالمي في تي إس لومبارد، داريو بيركنز، عن التخفيضات: "من حيث توقيت التوقف، فإن الأمر صعب حقًا. إذا انهار سوق العمل، فإنهم يخفضون بشكل عدواني للغاية ونعود إلى دورات رد الفعل. إذا لم يحدث ذلك وبدأ التوظيف في الانتعاش مرة أخرى، فأعتقد أنهم سيتوقفون عن التخفيضات وسنقوم بتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة".

مخاطر

ولكن حتى الآن لم يعد هناك سوى عدد قليل من محافظي البنوك المركزية على استعداد لإعلان النصر. ففي خطاب ألقته يوم الجمعة في واشنطن، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مخاطر التضخم الناجمة عن تغير المناخ والتقدم التكنولوجي و"النكسات في التكامل التجاري العالمي" لا تزال مستشرية.

وأضافت أن العالم لا يزال يعاني من "أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي". وكل هذه الأحداث "غيرت بنية الاقتصاد وفرضت تحديًا لكيفية تقييم تأثير السياسة النقدية".

وقد تأجج هذا الخوف من ارتفاع الأسعار من جديد بسبب تخفيف الظروف المالية وارتفاع أسواق الأسهم تحسباً لمزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض. وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، قد تعمل السياسة المالية المتساهلة على الحد من نطاق تيسير السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفق التقرير، فإن احتمالات تجدد الصدمات العالمية في فترة من التقلبات الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر خطورة. فعودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تنذر بفرض تعريفات جمركية شاملة وتجدد الحروب التجارية مع الصين، على سبيل المثال.

وقالت لاغارد "إن حالة عدم اليقين سوف تظل مرتفعة. ونحن في حاجة إلى إدارتها بشكل أفضل".

نجاح البنوك المركزية

في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، قال رئيس الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق:

سياسات البنوك المركزية على مدار العامين الماضيين أثبتت نجاحها في احتواء التضخم.

هذا النجاح يتجلى بوضوح في انخفاض معدلات التضخم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا.

وأضاف: سياسات رفع أسعار الفائدة والتشدد النقدي أثمرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، وهو ما يظهر في توجه كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض معدلات الفائدة هذا الأسبوع أخيراً.

كما أشار رئيس الأسواق العالمية في Cedra Marketsفي الوقت نفسه إلى أن هذه التحركات تعكس ثقة تلك البنوك في قدرتها على السيطرة على التضخم. وعلى الرغم من أن بنك إنكلترا لم يخفض الفائدة في هذا الأسبوع، إلا أن التوقعات تشير إلى وجود خفض مستقبلي للفائدة.

لكنه على الرغم من ذلك، أوضح أن التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية قد نجحت إلى حد كبير في كبح التضخم، لكن يبقى التخوف الوحيد مرتبطًا بتداعيات الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل التوريد وأسعار النفط.

تحديات

المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، أكد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، أن البنوك المركزية نجحت إلى حد كبير في السيطرة على التضخم، مشيراً إلى أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض من أكثر من 9 بالمئة إلى 2.5 بالمئة (قرب هدف الفدرالي عند 2 بالمئة)، وهو ما يعكس نجاحاً كبيراً لسياسة التشديد النقدي التي انتهجتها واشنطن.

وأضاف معطي: "الوضع مشابه تقريباً في الاتحاد الأوروبي وإنكلترا، بعد أن شهدنا أيضاً تراجعاً في معدلات التضخم"، مؤكداً أن أغلب البنوك الكبرى تمكنت من التحكم في التضخم، ولكن مع وجود مخاطر قد تؤدي إلى عودة ارتفاعه مرة أخرى.

فيما أشار إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض الفائدة يثير بعض المخاوف بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل استمرار المخاطر مثل:

التوترات الجيوسياسية.

الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

مشاكل سلاسل التوريد.

الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح معطي أن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى عودة التضخم، خصوصاً مع فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، مثل السيارات الكهربائية والتكنولوجيا، مما يزيد من تكلفة دخول هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، ما قد يسهم في ارتفاع التضخم مجدداً، إلا إذا توفر بديل، والذي قد يكون أيضًا بتكاليف مرتفعة.