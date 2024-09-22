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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 03:18 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 2024، بتجديد تعيين محمد أبو الغيط السيد أبو الغيط نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام .
يذكر أن محمد أبو الغيط كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بقرار جمهوري صدر في أغسطس 2021.
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