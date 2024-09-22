نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب منشور على الفيسبوك.. رانيا فريد شوقي تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت: كنت زمان بقول للشباب بلاش تهاجر وعافر واشتغل وسط اهلك وناسك للاسف كنت شخصية متفأله زيادة عن اللزوم أو كنت مش مستوعبه حاجات كتير انا بعتذر عن تفائلي ده وحقيقي آسفه من حقك تختار مستقبلك واحلامك ربنا يوفق عبيده".

رانيا فريد شوقي تتضمن مع زملائها في الوسط الفني

سبق، تضمنت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» مع زملائها في الوسط الفني الذين لا يحصلون على فرص بالأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب مناشدة الفنان أحمد عزمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كتبت: «للأسف كتير غيرهم اعدين في بيوتهم وربنا أعلم بحالهم، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالًا لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترزق عبيدك رزقًا واسعًا من فضلك وجودك يارب العالمين».

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

ومسرحية «مش روميو وجوليت» هي اخر اعمال رانيا فريد شوقي، العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، جرافيك محمد عبد الرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد.

كما شاركت في مسرحية "الملك لير" أمام الفنان يحيي الفخراني وقدمت دور جونريل، ومن قبل قدمت عدة أعمال مسرحية منها: بابا جاب موز، ربنا يخلي جمعة، كجيون كسب المليون، مولد سيدي المرعب، حلاق بغداد، قصة الحي الغربي، اللعب مع العيال، غراميات عطوة أبو مطوة، ومسلسل المداح الجزء الثالث، والذي شارك في بطولته كل من حمادة هلال، يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج