انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يعلن عودته لزوجته على المسرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري الشهير أحمد سعد عن عودته إلى زوجته السابقة علياء بسيوني، وذلك خلال حفلته الغنائية التي أقامها على مسرح مراسي الساحل الشمالي احتفالاً باليوم الوطني السعودي.



وفي وقت سابق كشفت مصادر اعلامية، بخبر عودة علياء بسيوني إلى زوجها أحمد سعد.



وسط هتافات الجمهور، طلب أحمد سعد من علياء بسيوني الصعود إلى المسرح، ليعودا معاً إلى الأضواء بعد فترة من الانفصال.



وقد عبر الفنان المصري عن سعادته الغامرة بهذه العودة، مؤكداً على رغبته في بدء حياة جديدة مع علياء وأولادهما.



وأوضح أحمد سعد أنّه قرر هو وعلياء البدء بفترة خطوبة جديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائهما لحضور هذا الحدث المهم. وقال "أحنا قررنا انا وعلياء نعمل فترة خطوبة على الأقل الاولاد يحضروها، ومن النهاردة هيكون في حياة جديدة، وأتمني لكل الناس أن تعيش حياة سعيدة يارب".



احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، قدّم أحمد سعد أغنيته الرومانسية "عليكي عيون" لعلياء بسيوني، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور .